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Türkiye
AA 02.03.2025 13:32

Bilecik'te tır yolcu otobüsüne arkadan çarptı: 11 yaralı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde tırın yolcu otobüsüne arkadan çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 11 kişi yaralandı.

Bilecik'te tır yolcu otobüsüne arkadan çarptı: 11 yaralı

Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen tır, Bozüyük-Eskişehir kara yolu Poyra rampası mevkiinde yolcu otobüsüne arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yoldan çıkarak durabilen otobüsteki çok sayıda yolcu yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma, polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Bilecik'te tır yolcu otobüsüne arkadan çarptı: 11 yaralı

Yaralılar, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından Bozüyük-Eskişehir kara yolu Eskişehir istikametine trafiğe kapandı.

Bilecik'te tır yolcu otobüsüne arkadan çarptı: 11 yaralı

Hayati tehlikesi olan yaralı yok

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, X hesabından yaptığı açıklamada, kazada can kaybının yaşanmadığını belirterek, "11 yolcumuz yaralı olup anlık değerlendirmeye göre hayati tehlikesi olan yaralımız olmadığı yönündedir. Yol açılması ile ilgili ekiplerimiz çalışmakta olup adli ve idari soruşturma devam etmektedir." ifadesini kullandı.

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