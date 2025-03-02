Ege Denizi için fırtına uyarısı

Ege Denizi için fırtına uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kuzey Ege ve Güney Ege'de rüzgarın, yarın akşam saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın salı günü gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Çanakkale

Çanakkale Valiliğinin X hesabından yapılan açıklamada, son meteorolojik değerlendirmelere göre, 3 Mart Pazartesi akşam saatlerinden itibaren, Kuzey Ege ve Güney Ege'nin bir bölümünde fırtına beklendiği belirtildi.

Açıklamada, fırtınanın kuzey ve kuzey doğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde esmesinin beklendiği, fırtına nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz ettiği kaydedildi.

Fırtınanın 4 Mart Salı gece yarısı etkisini kaybetmesi bekleniyor.