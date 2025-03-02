Parçalı Bulutlu 10.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 02.03.2025 12:37

Ege Denizi için fırtına uyarısı

Ege Denizi'nde rüzgarın fırtına şeklinde eseceği bekleniyor. Vatandaşlardan olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Ege Denizi için fırtına uyarısı

Ege Denizi için fırtına uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kuzey Ege ve Güney Ege'de rüzgarın, yarın akşam saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın salı günü gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Çanakkale

Çanakkale Valiliğinin X hesabından yapılan açıklamada, son meteorolojik değerlendirmelere göre, 3 Mart Pazartesi akşam saatlerinden itibaren, Kuzey Ege ve Güney Ege'nin bir bölümünde fırtına beklendiği belirtildi.

Açıklamada, fırtınanın kuzey ve kuzey doğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde esmesinin beklendiği, fırtına nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz ettiği kaydedildi.

Fırtınanın 4 Mart Salı gece yarısı etkisini kaybetmesi bekleniyor.

ETİKETLER
Fırtına Ege Denizi Çanakkale
Sıradaki Haber
Çorum'da apartman yangını: 10 kişi ekiplerce kurtarıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:12
Çok tehlikeli sınıftaki iş yerlerine 5 milyar liradan fazla teşvik
13:12
İsrail'de hükümet, 400 bin yedek askeri orduya çağırma yetkisi veren kararı onayladı
13:06
Şubat ayı enflasyon verileri yarın açıklanacak
12:58
Bozcaada açıklarında bulunan mayın imha edildi
12:23
TOKİ Ceyhan’daki tüm afet konutlarını tamamladı
12:11
Sinemalarda ailelere haftanın iki günü indirim yapılacak
Hurda araç parçaları dekoratif eşyalara dönüşüyor
Hurda araç parçaları dekoratif eşyalara dönüşüyor
FOTO FOKUS
Asr-ı Saadetin İzinde: Ebû Bekir
Asr-ı Saadetin İzinde: Ebû Bekir
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ