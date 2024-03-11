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Türkiye
AA 11.03.2024 04:27

Ramazan davulcularının mesaisi başladı

Sahur vaktinin geleneksel habercileri davulcular ilk mesailerine başladı.

Ramazan davulcularının mesaisi başladı

Kırklareli Şevket Dingiloğlu Parkı'nda toplanan yaklaşık 30 davulcu hazırlıklarını tamamladı.

Davulcular ardından mesai yapacakları mahallelerde görev yerini aldı. Davulcular vatandaşları sahura davet etti.

Davulculardan Ferit Demirören heyecanla beklenen "On bir ayın sultanı" ramazan ayının geldiğini anımsattı.

Tüm vatandaşların ramazan ayını tebrik eden Demirören, ilk gece olması nedeniyle heyecanlı olduğunu söyledi.

Davulun sesini duyan vatandaşların evlerinin balkonlarına çıkarak kendilerini selamladığını anlatan Demirören, "Bu gece manilerle vatandaşlarımızı sahura davet ediyoruz. 21 yıldır olduğu gibi bu yıl da mesaimizin başındayız" dedi.

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