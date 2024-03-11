Samsun açıklarında 4 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamada Samsun Körfezi'nde saat 03.10'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldiği açıklandı.

Merkez üssü Samsun Körfezi-Atakum ilçesine 17,48 kilometre mesafede olan depremin, 18,27 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Kentte sarsıntıyı hisseden bazı vatandaşlar dışarı çıkarak bekledi.

Samsun Valisi Orhan Tavlı, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Tavlı, "Şu ana kadar olumsuz bir durum tespit edilmedi. AFAD, itfaiye, emniyet, jandarma ve diğer kurumlar sahada araştırmalarını sürdürüyorlar" dedi.



