İstanbul'da kafe çıkışında silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Olay, saat 22.30 sıralarında Barış Mahallesi Reşat Nuri Güntekin Sokak'ta meydana geldi.

Motosikletli kişi ya da kişiler, kafeden çıkarak araca binen Şuayip A. ve İdil B. ile 2 arkadaşına ateş etmeye başladı.

Motosikletliler saldırının ardından hızla olay yerinden uzaklaştı. Olay sırasında kurşunların isabet ettiği Şuayip A. ve İdil B. yaralı şekilde olay yerine giden ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Olay yerine giden polis ekipleri geniş güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu. Hastaneye kaldırılan ve durumu ağır olan Şuayip A. yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybederken, İdil B.'nin tedavisi ise sürüyor.

Polis, saldırıya karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.