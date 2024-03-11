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Türkiye
İHA 11.03.2024 00:30

Mutfak tüpü patladı, yangında 1 kişi hayatını kaybetti

Çankırı’nın Atkaracalar ilçesinde bir evde mutfak tüpünün patlaması sonucu yangın çıktı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken bir kişi hayatını kaybetti.

Mutfak tüpü patladı, yangında 1 kişi hayatını kaybetti

Atkaracalar ilçesi Ilıpınar Mahallesi’nde 87 yaşındaki Mürvet Dilbaz'ın yaşadığı evde, mutfak tüpünün patlaması neticesine yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın tüm evi sardı.

Yükselen alevleri gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, ekipler tarafından kontrol altına alınarak söndürülürken, Dilbaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaşlı kadının cenazesi Cumhuriyet savcısı ve ekipler tarafından yapılan incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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