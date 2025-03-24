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Türkiye
AA 24.03.2025 13:52

Ramazan Bayramı öncesi ekiplerin tatlı denetimleri yoğunlaştı

Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri, Ramazan Bayramı öncesi tüketimin artması beklenen tatlı, şekerleme ve unlu mamul üreten iş yerleri ile satış noktalarına yönelik denetim yaptı. Son 3 ayda 256 bin gıda denetimi yapılırken yaklaşık 5 bin 500 işletmeye de para cezası uygulandı.

Ramazan Bayramı öncesi ekiplerin tatlı denetimleri yoğunlaştı

Bakanlığa bağlı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı yaklaşırken vatandaşların güvenli gıdaya ulaşması için denetimlerini yoğunlaştırdı.

Ekipler, ülke genelinde başlatılan denetimlerde, bayramda vatandaşlar tarafından tüketiminin artması beklenen tatlı, şekerleme ve unlu mamuller gibi ürünlerin üretim yerleriyle satış noktalarında kontroller gerçekleştiriyor.

Ankara'da söz konusu ürünlerin üretim yerleri ve satış noktalarında yapılan kontroller kapsamında, ekipler tarafından ürünlerden numuneler alınırken hijyen kurallarına aykırılık olup olmadığı incelendi.

Son 3 ayda 5 bin 500 işletmeye para cezası

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürü Ersin Dilber, denetimlerin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, "Ocak ayından itibaren Türkiye'de yaklaşık 256 bin gıda denetimi gerçekleştirdik. Gıda denetimlerinde halkın sağlığına yönelik riskli gördüğümüz yaklaşık 5 bin 500 işletmeye idari para cezası uyguladık" dedi.

Dilber, söz konusu denetimlerde 500 milyon liradan fazla idari para cezası uyguladıklarına işaret ederek, halkın sağlığı ve gıda güvenliği yönünden riskli gördükleri 150 işletme hakkında da savcılıklara suç duyurusunda bulunduklarını söyledi.

Denetimlerin 126 binine yakınını ramazanda gerçekleştirdiklerine dikkati çeken Dilber, "Ramazan ayı denetimlerinde de yaklaşık 220 milyon lira idari para cezası uyguladık" diye konuştu.

"Toplu tüketim yerlerinde denetimlerimiz yoğunlaşıyor"

Dilber, işletmelerde hijyen şartlarıyla ilgili, ham maddeden nihai ürüne kadar, o üründeki tüm girdilerin izlenebilirliği, iş yerlerinin taşıması gereken asgari şartlar, belgeler ve çalışması zorunlu personele ilişkin denetimler gerçekleştirdiklerini belirterek, şunları söyledi:

"Çoğunlukla toplu tüketim yerlerinde denetimlerimiz yoğunlaşabiliyor. Ramazan ayı içinde olduğumuz için özellikle gıda üretiminin arttığı ve ramazanda tüketimin çok olduğu ekmek, pide, şekerleme, şekerli ürünler ve börek gibi ürünlere yoğunlaşıyoruz. Önümüzde de ramazan bayramı var. Önümüzdeki süreç içinde ve bayram boyunca da denetimlerimiz devam edecek. Özellikle halkın çok tükettiği, evlerde ikramlık olarak kullandığımız pasta, börek, şerbetli tatlılar ve bunların toplu üretildiği, satışının yapıldığı yerler denetimlerimizin kapsamı içinde. Ramazanda gıda nedeniyle herhangi bir sağlık problemi yaşanmamasını diliyorum."

Gıda denetiminde Bakanlıktaki 8 bin denetçinin yanı sıra vatandaşların da birer denetçi olduğunu vurgulayan Dilber, vatandaşların, Alo 174 Gıda Hattı, Cumhurbaşkanlığı ve Bakanlığın iletişim merkezleri üzerinden her türlü şikayeti iletebileceklerini sözlerine ekledi.

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Tarım ve Orman Bakanlığı Ramazan Bayramı
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