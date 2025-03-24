Çok Bulutlu 13ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 24.03.2025 11:16

Bayram tatilinde 3,5 milyon yolcu otobüslerle seyahat edecek

Tüm Otobüsçüler Federasyonu Genel Başkanı Mustafa Yıldırım, Ramazan Bayramı'nın, okulların ara tatiline denk gelmesi dolayısıyla otobüs seferlerinde hareketliliğin 27 Mart itibarıyla başlayacağını belirterek, "Bayram tatili süresince günde yaklaşık 8 bin 500 otobüs yolcu taşıyacak. Yaklaşık 3,5 milyon kişinin otobüslerle seyahat etmesini bekliyoruz

Bayram tatilinde 3,5 milyon yolcu otobüslerle seyahat edecek

TOBB Karayolu Yolcu Taşımacılığı Sektör Meclis Başkanlığı görevini de yürüten Yıldırım, otobüs seferlerine ilişkin bilgi verdi.

Bu yıl 2024-2025 eğitim-öğretim dönemi ara tatilinin Ramazan Bayramı'na denk gelmesi dolayısıyla 9 günlük süreyi kapsadığına işaret eden Yıldırım, şöyle konuştu:

"Bu haftanın ortasından itibaren otobüs seferlerinde Ramazan Bayramı tatili yoğunluğu yaşanacak. Normal seferlerde biletler tükenmek üzere. Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla 27 Mart'ta başlayacak otobüslerdeki hareketlilik, dönüşte 6-7 Nisan'da olacak. Otobüs firmalarından talep gelmesi durumunda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına turizm araçlarının da yolcu taşımada kullanılması için başvuruda bulunacağız."

Ülke genelinde şu an günde ortalama 8 bin otobüs seferi düzenlendiğine dikkati çeken Yıldırım, "Ramazan Bayramı tatili süresince günde yaklaşık 8 bin 500 otobüs yolcu taşıyacak. 9 günlük tatil süresince yaklaşık 3,5 milyon kişinin otobüslerle seyahat etmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Sürücü ve yolculara tavsiyeler

Tatil süresince yollarda yoğunluk olacağını vurgulayan Yıldırım, başta otobüs sürücüleri olmak üzere trafiğe çıkan herkesin daha dikkatli olması gerektiğini söyledi.

Yıldırım, zaman zaman otobüs kazaları yaşandığını hatırlatarak, sürücülerin yorgun, uykusuz ve bakımsız araçlarla yola çıkmasının önüne geçildiğinde bunların da azalacağını dile getirdi.

Seyahat edecek vatandaşların da emniyet kemeri takma konusunda özen göstermeleri gerektiğini belirten Yıldırım, bunun yasal bir zorunluluk olduğuna dikkati çekti.

Yıldırım, otobüs biletlerinde herhangi bir zammın söz konusu olmadığını ifade ederek, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının belirlediği listede taban fiyatın uygulanacağını sözlerine ekledi.

ETİKETLER
Ramazan Bayramı
Sıradaki Haber
Ardahan gece buz tuttu: Termometreler eksi 20'yi gösterdi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:27
MHP: CHP'nin üzerine şaibe ateşi düşmüştür
12:25
İsrail askerleri Batı Şeria'da 30 Filistinliyi gözaltına aldı
12:18
Esnaf ve sanatkarlar İSG eğitimlerini çevrim içi alabilecek
12:08
"Milli Teknoloji Hamlesi" desteklerle güçleniyor
12:04
Emtia piyasası karışık seyir izledi
12:05
Trump yönetimi döneminde ABD'ye ilk resmi ziyaret
Bitlisli arıcılar havanın ısınmasıyla yaylalara çıkmaya hazırlanıyor
Bitlisli arıcılar havanın ısınmasıyla yaylalara çıkmaya hazırlanıyor
FOTO FOKUS
Asrı Saadetin İzinde: Hz. Sa‘d b. Muâz
Asrı Saadetin İzinde: Hz. Sa‘d b. Muâz
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ