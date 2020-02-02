Pülümür Vadisi'nde çığ düşme anı kamerada
Haber Giriş: Kaynak: DHA
Tunceli'deki Pülümür Vadisi'nde çığ düşme anı, cep telefonu kamerasıyla an be an kaydedildi.
Tunceli-Erzincan karayolu üzerindeki Pülümür Vadisi'nde, cuma günü otomobiliyle yolculuk eden Düzgün Çelik, bir tünelin üzerine düşen çığı cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.
Görüntülerde çığın düşme anını heyecanlı bir şekilde anlatan Çelik, enerji hatlarında kopma meydana geldiğini belirtmesinin ardından, bölgeden güvenli bir şekilde uzaklaştı.
Etiketler: tunceli'de çığ düştü Tunceli çığSon Güncelleme: 2 Şubat 2020 Pazar 15:42
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