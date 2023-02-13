Haber Giriş: 13 Şubat 2023 Pazartesi 22:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Provokatif paylaşım yapanlar yakalandı
Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin provokasyon amaçlı paylaşımlarda bulunduğu öne sürülen 2 şüpheli, Karabük'te gözaltına alındı.
Karabük Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ve Güvenlik şubesi ekipleri, deprem felaketine ilişkin sosyal medya platformlarında toplumu yanıltıcı, korku ve paniğe sevk edici bilgiler paylaşanlara yönelik Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde çalışma başlattı.
Provokasyon amacı taşıyan paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 3 hesap yöneticisi tespit edildi. Çalışmanın devamında 2 şüpheli yakalandı.
Şüphelilerden birisi emniyetteki sorgusunun ardından, diğeri ise çıkartıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla salıverildi.
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