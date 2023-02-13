Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sosyal medya hesaplarından paylaştığı mesajında, "Geleceğimiz, ümidimiz çocuklarımızın yüzü hep gülsün diye. Din görevlilerimiz ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ekipleri, deprem bölgesindeki camilerimizde misafir ettiğimiz ailelerin çocuklarına yönelik etkinlikler düzenliyorlar." ifadelerini kullandı.

Ali Erbaş, çocuklara yönelik etkinliklerin fotoğraflarını da paylaştı.