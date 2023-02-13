Haber Giriş: 13 Şubat 2023 Pazartesi 21:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Depremden etkilenen çocuklara camilerde psikososyal destek veriliyor
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen Gaziantep'te camilerde misafir edilen çocuklara psikososyal destek amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlendiğini açıkladı.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sosyal medya hesaplarından paylaştığı mesajında, "Geleceğimiz, ümidimiz çocuklarımızın yüzü hep gülsün diye. Din görevlilerimiz ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ekipleri, deprem bölgesindeki camilerimizde misafir ettiğimiz ailelerin çocuklarına yönelik etkinlikler düzenliyorlar." ifadelerini kullandı.
Ali Erbaş, çocuklara yönelik etkinliklerin fotoğraflarını da paylaştı.
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