İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Karatay Kılıçarslan Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenleri tarafından üretilen mobil ekmek fırınının, Hatay'da duyulan ekmek ihtiyacına katkı sağlayacağı belirtildi.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, bireysel yardım ve girişimlerin yanı sıra okullar ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinin de çok önemli yardım çalışmaları yürüttüğüne dikkati çekti.

Yiğit, Karatay Kılıçarslan Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin mesleki eğitimde birçok örnek projeyi hayata geçiren önemli bir okul olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"İhtiyaç durumuna göre farklı noktalarda vatandaşlara hizmet verecek mobil ekmek fırınının büyük bir hizmet vesilesi olacağına inanıyorum. Oluşturulmasında emeği ve katkısı olan herkese teşekkür ederim."

Farklı bir araçta yüklü olan un ve çeşitli gıda malzemelerinin de fırınla Hatay'a doğru yola çıktığı kaydedildi.