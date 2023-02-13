Kaymakamlık ve belediyesi tarafından oluşturulan koordinasyon merkezine başvuran ve ilçede misafir edilen depremzedeler öğrenci yurtları ve belirlenen evlere yerleştirildi.

Depremzedelerin her türlü ihtiyacı karşılanırken, çocukların da yaşadıkları korkuyu atlatmaları ve sosyalleşmeleri için çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce düzenlenen etkinliklerde çeşitli aktivetelere katılan çocuklar keyifli zaman geçirdi.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Serkan Tekin, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ercan Kayabaşı başkanlığında kurulan koordinasyon merkezinde depremden etkilenen illere yardım gönderildiğini, ilçede misafir edilen vatandaşların ihtiyaçlarının karşılandığını ifade ederek, çocuklara yönelik de çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Tekin, çocukların yaşadıkları travmayı atlatması amacıyla Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğündeki antrenörler tarafından sosyal ve sportif etkinlikler düzenlendiğini dile getirerek, "İlçemizde misafir ettiğimiz çocuklarımızın, moral ve motivasyon amaçlı birbirinden eğlenceli aktiviteler yaparak keyifli zaman geçirmelerini sağladık. Gönülden gönüle köprüler kuruyor, yaralarımızı hep birlikte sarıyoruz." dedi.