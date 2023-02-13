Haber Giriş: 13 Şubat 2023 Pazartesi 19:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Diyarbakır'da hasarlı 9 katlı bina için güvenlik önlemi
Diyarbakır'da çökme riski bulunan bir binanın çevresinde güvenlik önlemi alındı, kara yolu trafiğe kapatıldı.
Merkez Bağlar ilçesi Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolu üzerinde bulunan Altın Kaya Apartmanı'nın bazı kısımlarında 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar oluştu.
Depremlerin ardından boşaltılan binanın çökme riski bulunması nedeniyle çevresinde güvenlik önlemi alındı, kara yolu trafiğe kapatıldı.
Etiketler: Deprem Diyarbakır
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