Haber Giriş: 7 Şubat 2023 Salı 18:56Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Provokatif paylaşım yapan 135 hesap yöneticisi tespit edildi
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), sosyal medya platformlarında depreme ilişkin provokatif paylaşımlarda bulunan 135 hesap yöneticisi tespit edildiğini açıkladı. 7 şahıs gözaltına alındı, 1'i tutuklandı.
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), deprem sonrası sosyal medya platformlarında provokatif paylaşımlarda bulunan 135 hesap yöneticisi tespit edildiğini ve 7 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu. Gözaltına alınan 1 kişinin ise tutuklandığı bildirildi.
Öte yandan yapılan çalışmalar sonrası; depremzedelere yardım etmek isteyen vatandaşları suistimal etmek amacıyla oluşturulmuş 16 adet internet sitesi, resmi kurumların adını kullanan 4 adet sosyal medya platformu hesabı ve 'deprem yardımı' teması kullanılarak para yatırılması talep edilen 3 adet kripto varlık cüzdana adresi tespit edilerek gerekli işlemlerin yapıldığı duyuruldu.
Etiketler: Son Dakika Sosyal Medya
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