Haber Giriş: 7 Şubat 2023 Salı 18:45Son Güncelleme: Kaynak: DHA
5 yaşındaki Sidra 35 saat sonra enkaz altından kurtarıldı
[Fotograf: DHA]
Hatay'da meydana gelen depremde enkaz altında kalan 5 yaşındaki Sidra, maden işçilerinin arama kurtarma çalışmalarıyla sağ kurtarıldı.
Kahramanmaraş ve çevresinde meydana gelen depremlerin ardından Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde binalar çöktü. 5 yaşındaki Sidra isimli çocuk da enkaz altında kurtarılmayı bekledi.
Türkiye Taşkömürü Kurumu'na ait Amasra Müessese Müdürlüğü'nden bölgeye sevk edilen maden işçileri enkaz altında arama kurtarma çalışmaları başlattı. 5 yaşındaki Sidra maden işçileri tarafından enkaz altından sağ kurtarıldı. O anları görüntüleyen ekipler büyük bir sevinç yaşadı.
Babasına teslim edilen küçük kızın yaşadığı şok ise yüzüne yansıdı.
Küçük kızın 8 aylık Nur ile 3 yaşındaki Seyfettin isimli kardeşlerinin ise cansız bedenine ulaşıldı.
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