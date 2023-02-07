Haber Giriş: 7 Şubat 2023 Salı 18:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
"Afetzede Aktarım Treni" yarın sefere başlayacak
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Hatay, İskenderun ve Osmaniye'de depremden etkilenenlerin Adana, Tarsus ve Mersin'e seyahatlerine destek olmak amacıyla yarından itibaren karşılıklı olarak "Afetzede Aktarım Treni" işletilecek.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından, afetzedelere yönelik yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Hatay, İskenderun ve Osmaniye'de depremden etkilenen vatandaşlarımızın Adana, Tarsus ve Mersin'e seyahatlerine destek olmak amacıyla 8.2.2023 tarihinden itibaren karşılıklı olarak 'Afetzede Aktarım Treni' işletilecek. Trenler İskenderun ve Mersin'den karşılıklı aynı saatte 09.00-12.00-15.00-18.00 ve 21.00'de hareket edecek."
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