Haber Giriş: 7 Şubat 2023 Salı 18:32Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
THY, deprem bölgesi dönüş seferlerini ücretsiz yaptı
[Fotograf: AA]
Türk Hava Yolları, deprem bölgesindeki 9 şehirden direkt uçuşların 13 Şubat'a kadar tek yön ücretsiz olarak kullanıma açıldığını duyurdu.
Açıklamayı Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün yaptı.
Adana, Diyarbakır, Şanlıurfa, Elazığ, Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman, Gaziantep ve Kayseri çıkışlı tek yön uçuşlar 13 Şubat'a kadar ücretsiz oldu.
Açıklamada, "Deprem bölgesine insani yardım malzemeleri ve arama kurtarma ekiplerinin ulaştırılmaları için AFAD koordinasyonunda operasyonlarımızı sürdürüyoruz. İlgili uçuşlarımızda yolcu düzeninin sağlanması için havaalanlarına rezervasyon yaparak gelmenizi rica ederiz. Rezervasyonunuzu; +90 850 333 0 849 numaralı çağrı merkezimizi arayarak gerçekleştirebilirsiniz" sözleri kullanıldı.
Deprem bölgesi dönüş seferleri ücretsiz olarak vatandaşlarımızın kullanımına açılmıştır. pic.twitter.com/lbhvkJ5CgC— Yahya ÜSTÜN (@yhyustun) February 7, 2023
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