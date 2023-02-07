Mustafa Şentop, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, deprem felaketinde enkaz altında kalan AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş'ın hayatını kaybettiğini derin bir teessürle öğrendiğini belirtti.

Meclis Başkanı Şentop, "Merhum vekilimize ve deprem felaketinde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, milletimize sabır ve başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.

Öte yandan AK Parti Grup Başkanvekilleri Özlem Zengin ve Bülent Turan, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ile İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta da Taş'ın vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.

Milletvekili Yakup Taş, merkez üssü Kahramanmaraş olan birçok ili etkileyen depreme Adıyaman'daki 9 katlı bir apartmanda yakalanmış, binanın tamamen yıkılması sonucu ailesiyle birlikte enkaz altında kalmıştı.