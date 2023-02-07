MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin büyük bir felakete maruz kaldığını, üzüntülerinin tarifsiz olduğunu belirtti.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinin merkez üssü olduğu şiddetli depremlerin vahim bir yıkıma neden olmakla birlikte yürekleri dağladığını, milleti derinden sarstığını ifade eden Bahçeli, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanı'mızın açıklamasına binaen; Anayasa'nın 119. maddesi uyarınca on ilimizi kapsamak suretiyle üç ay süreyle OHAL ilan edilmiştir. Milliyetçi Hareket Partisi bu isabetli OHAL kararını kararlılıkla desteklemektedir.

Ayrıca şahsım adına depremle mücadele kapsamında AFAD'a 1 milyon liralık yardım yaptığımı, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfının da kan bağışı başta olmak üzere her konuda destek ve yardımını sahada göstereceğini bu vesileyle açıklıyorum.

Deprem felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Cenabı Allah'tan rahmetler niyaz ediyor, halen tedavi altında bulunan vatandaşlarımıza şifalar diliyorum. Başımız sağ olsun, vatanımız sağ olsun, milletimiz sağ olsun."