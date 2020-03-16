İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son dönemde dünyada yayılarak çok sayıda insanın ölümüne sebep olan koranavirüs hastalığı ile ilgili gerçek dışı görüntü ve ses dosyaları kullanılmak suretiyle sosyal medya üzerinden toplumu korku, panik ve endişeye sevk etme, yetkili/sorumlu kuruluşları ve kişileri kamuoyu nezdinde hedef gösterme amaçlı paylaşımlar mercek altına alındı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ekipleri, bu paylaşımları yaptığı değerlendirilen kullanıcıların tespitine yönelik yürüttüğü çalışmalarda 93 şüpheliyi tespit etti.

Şüphelilerden 19’u gözaltına alınırken, diğer şüphelilerin gözaltı işlemleri devam ediyor.