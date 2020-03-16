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Gümrük kaçağı 1279 güneş gözlüğüne el konuldu
[Fotoğraf: AA]
Kocaeli'de gümrük kaçağı 1279 kaçak güneş gözlüğü ele geçirildi.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak yollarla yurda güneş gözlüğü sokulduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Operasyon düzenleyen ekipler, plakası belirlenen araçta yaptıkları aramada, 1279 kaçak güneş gözlüğü buldu.
Operasyonda yakalanan V.B. hakkında "5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu" kapsamında adli işlem yapıldı.
Etiketler: Kocaeli güneş gözlüğü gümrük kaçağı güneş gözlüğüSon Güncelleme: 16 Mart 2020 Pazartesi 19:45
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