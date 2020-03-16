Milli Eğitim bakanı Ziya Selçuk koronavirüs tedbirleri kapsamında öğrenciler, öğretmenler ve velilerin sağlığı için ülke genelindeki bütün okulların 16 Mart Pazartesi'den itibaren 30 Mart Pazartesi'ye kadar 2 hafta süreyle tatil edilmesinin kararlaştırıldığını belirtmişti.

Yeni bir karar alınmazsa 30 Mart Pazartesi günü okullar açılacak.

Yarıyıl tatili bitti

Birinci dönem ara tatilini 15-22 Kasım arasında yapan öğrenciler birinci dönemin bitmesi sonrası 2 haftalık bir yarıyıl tatili yaptılar. 17 Ocak Cuma günü tatile giren okullar bugün eğitime başladı.

Mili Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) yayınladığı takvimde herhangi bir değişiklik yapılmazsa uygulanacak ara tatil ve yaz tatili tarihleri şu şekilde:

İkinci ara tatil Nisan’da

İkinci dönem ara tatili 3 Nisan Cuma günü başlayacak. 9 günlük bir tatilin ardından öğrenciler 13 Nisan günü tekrar okula gidecek.

Yaz tatili ne zaman?

3 Şubat’ta başlayan ikinci dönem 19 Haziran günü sona erecek. 19 Haziran’da 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı tamamlanmış olacak.