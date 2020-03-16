Haber Giriş: Kaynak: AA
YÖKDİL sonuçları açıklandı
[Fotoğraf: TRT Haber]
ÖSYM'nin düzenlediği Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2020 YÖKDİL/1) sonuçları açıklandı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığının internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 1 Mart'ta uygulanan YÖKDİL'e ait değerlendirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.
Etiketler: yökdil yökdil sonuçları ösymSon Güncelleme: 16 Mart 2020 Pazartesi 14:20
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