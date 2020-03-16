Haber Giriş: Kaynak: AA
İzmir'de vapur seferleri iptal edildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İzmir'de olumsuz hava koşulları nedeniyle vapur seferleri iptal edildi.
İzmir Denizcilik AŞ'den yapılan açıklamada, olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle arabalı vapur hariç tüm seferlerin saat 18.15 itibarıyla geçici süreyle durdurulduğu belirtildi.
Etiketler: izmir vapur seferiSon Güncelleme: 16 Mart 2020 Pazartesi 19:09
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