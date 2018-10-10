Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın kişisel kütüphanesini bağışlaması hakkında avukatından açıklama

Avulat Fahrettin Erbahayetmez, son günlerde müvekkili Prof. Dr. İlber Ortaylı hakkında basında ve sosyal medyada, şahsi kütüphanesini Cumhurbaşkanlığına bağışlaması ile Kültür ve Turizm Bakanlığına danışmanlık desteğiyle ilgili çıkan haberler üzerine yazılı açıklama yaptı.

Erbahayetmez, müvekkili hakkında memuriyete benzer bir danışmanlık yapacağı, bunun karşılığında belirli bir ücret alacağı şeklinde algılar oluşturulmaya çalışıldığını belirtti. Ayrıca, Ortaylı'nın bilgi sahibi olduğu her konuda, devlet kurum ve kuruluşlarının talepleri doğrultusunda her zaman ödev ve yükümlülüklere açık olduğunu tereddütsüz beyan ettiğini açıkladı.

"Herhangi bir maddi beklentisi ve talebi olmadı"

Avukat Erbahayetmez, Ortaylı'nın devlet kurumlarına, kamuoyu tarafından bilinen veya bilinmeyen birçok seminer, konferans ve görüş bildirme gibi danışmanlık hizmetlerinde bulunduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

"Bu hizmetler karşılığında herhangi bir maddi beklentisi ve talebi olmamış. Bilinmelidir ki müvekkilim tarafından kamu kurumlarına bağlı olarak ücretli bir şekilde, memuriyet benzeri danışmanlık veya müşavirlik hizmeti bugüne kadar verilmemiş, bundan sonra da verilmeyecek."

Ortaylı'nın 70 yaşını aşmış, ömrünü Türk kültürü ve Türk tarihine adamış güzide bir bilim insanı olduğunu anlatan Erbahayetmez, müvekkilinin akademik birikimi, ulusal kamuoyu ve uluslararası bilim çevrelerince de çok iyi bilinen kimliği düşünüldüğünde, memuriyet ve makam beklentisi içerisindeymiş gibi bir algı oluşturulmaya çalışılmasının kabul edilemeyeceğini vurguladı.

"Kütüphane İstanbul'da muhafaza edilecek"

Erbahayetmez, Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın şahsi kütüphanesinin bir kısmını Cumhurbaşkanlığına bağışladığını hatırlatarak, şöyle konuştu:

"Müvekkilimin kütüphanesi on binlerce kitabı bünyesinde barındıran kapsamlı ve nitelikli bir kütüphane. Böyle kapsamlı ve nitelikli bir kütüphaneyi Türkiye'de muhafaza edebilecek yeterliliğe sahip ve müvekkilimin kütüphaneyle ilgili özel istek ve taleplerini karşılayabilecek başka bir tüzel kişilik bulunmuyor. Kütüphanenin bir kısmının muhafazası ile ilgili daha önce yapılan denemeler olumsuz sonuçlandı. Kütüphane bilimsel, kültürel ve akademik çalışmalar için kullanıma açık olacak. Aynı zamanda kütüphane Cumhurbaşkanlığı tarafından müvekkilimin ikametgahı olan İstanbul'da muhafaza edilecek ve istifadeye sunulacak. Müvekkilimin şahsi kütüphanesinin bir kısmını Türk milletinin kullanımı amacıyla Cumhurbaşkanlığına bağışlamış olması, sosyal medya ve basında meydana getirilen algıda belirtildiği gibi herhangi bir menfaat karşılığında değil."

Avukat Fahrettin Erbahayetmez, müvekkilinin yılların akademik bilgi ve hayat öngörüsü içerisinde duruş ve tavrını güncel kimi eleştirilere göre değil, tarihe not edilecek bir ciddiyette yaptığını belirterek, Ortaylı'nın akademik birikimlerini daha önceden olduğu gibi, bundan sonra da devletin hizmetine sunmaya devam edeceğinden bahsetti.

Kaynak: AA