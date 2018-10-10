Doğu Anadolu'da gök gürültülü sağanak bekleniyor

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı ve çok bulutlu olması öngörülen bölge genelinde, gece saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak görülmesi tahmin ediliyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar kuzey yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklık, Tunceli ve Erzincan'da 24, Iğdır'da 23, Kars ve Ağrı'da 18, Erzurum ve Ardahan'da 16 derece olacak.

Gece en düşük hava sıcaklığı ise Iğdır'da 14, Tunceli'de 12, Erzincan'da 11, Ağrı'da 10, Erzurum'da 9, Kars'ta 8 ve Ardahan'da 5 derece ölçüldü.

Kaynak: AA