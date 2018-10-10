  • 12 EKIM 2018, CUMA

TRT Haber

  • DOLAR 5.939
    EURO 6.869
  • BIST 96356.48
    ALTIN 232.251
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Van'da 51 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Van'da 51 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Van Edremit'te bir araçta 51 kilo 420 gram uyuşturucu ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Vanda 51 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın finans kaynaklarından uyuşturucu ticareti, nakli ve depolanmasına karşı çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler ihbar üzerine Kavurma Mahallesi TOKİ sitelerinde park halindeki kamyonette arama yaptı.

Narkotik köpeği "Zeyna"nın da kullanıldığı aramada, aracın bagajında 100 paket halinde 51 kilo 420 gram eroin ele geçirildi.

Olayla ilgili O.H. ve H.İ. "uyuşturucu veya uyarıcı ticareti yapmak" ve "uyuşturucu nakletmek" suçlamasıyla gözaltına alındı. 

Kaynak: AA

Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER