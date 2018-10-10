İzmir'de göçmenleri taşıyan tekne battı: 9 ölü

Yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan düzensiz göçmenlerin içerisinde bulunduğu tekne İzmir Karaburun açıklarında alabora oldu. Sahil güvenlik ekipleri 9 kişinin cesedine ulaştı.

Kurtarılan kadının verdiği bilgi doğrultusunda, kayıp göçmenler olabileceği ihtimali göz önünde bulundurularak bölgede arama kurtarma çalışması başlatıldı.

İçişleri Bakanlığı: Tekne kazasında 30 kişi aranıyor

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, dün saat 23.54'te üzerinde can yeleği bulunan ve kıyafetleri ıslak olan Irak uyruklu bir kadın, Karaburun İlçe Jandarma Komutanlığına giderek yardım talep etti.

Kadın ilk ifadesinde, 8 Ekim 2018'de saat 20.00 dolayında içerisinde yaklaşık 35 kişinin bulunduğu tekne ile denize açılmalarından kısa bir süre sonra teknenin battığını anlattı. İfadeden ayrıca kadının denizde sürüklenerek Kuyucak Plajı'ndan karaya çıktığı, diğer kişilerin ise kayıp olduğu öğrenildi.

İfade üzerine, kayıp olduğu değerlendirilen düzensiz göçmenlerin bulunması amacıyla görevlendirilen 1 sahil güvenlik korveti, 2 sahil güvenlik botu, 1 sahil güvenlik uçağı ve 1 sahil güvenlik helikopteri tarafından denizde, jandarma ve emniyet birimleri tarafından ise karada arama kurtarma faaliyeti başlatıldı.

Açıklamada, "Kayıp olduğu değerlendirilen yaklaşık 30 düzensiz göçmenin bulunması maksadıyla arama kurtarma faaliyetleri halen devam ediyor." ifadesine yer verildi.

"28 saat suda kaldım"

Yaklaşık 28 saat suda kalan ve üzerinde can yeleği bulunan Iraklı 30 yaşındaki Mıhabat İsmael Ali, kıyıya ulaşmayı başardı.

Iraklı Mıhabat İsmael Ali'nin hastanedeki tedavisi tamamlandı. İşlemleri için Karaburun İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirilen Ali'nin, ifadesinde, 5 çocuğu ve eşiyle 5 Ekim'de Irak'tan İstanbul'a geldiklerini söylediği öğrenildi.

Polisteki ifadesinde 8 Ekim sabahı Foça'dan denize açıldıklarını anlatan Ali'nin,"İçerisinde 30-35 kişinin bulunduğu tekne Pazartesi akşam saat 21.00'de battı. Bende ve çocuklarımda can yeleği vardı, eşimde yoktu. Olay esnasında çocuklarımı göremedim. Dalgalar hep sırtımızdan vuruyordu. Eşimle beraber yüzmeye başladık. Dün öğle saatine kadar eşim hayatta kalmayı başardı ancak dalgalara dayanamadı. Yaklaşık 28 saat suda kaldım." dediği belirtildi.

Kaynak: AA