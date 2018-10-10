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Son 9 ayda 2 milyar 834 milyon lira değerinde uyuşturucu ele geçirildi

Güvenlik güçleri yılın ilk 9 ayında 108 bin 105 operasyonda piyasa değeri 2 milyar 834 milyon lira olan uyuşturucu madde ele geçirdi.

10 Ekim 2018 Çarşamba 10:51





