Son 9 ayda 2 milyar 834 milyon lira değerinde uyuşturucu ele geçirildi

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada uyuşturucuyla mücadele kapsamında 2018 yılının ilk 9 ayında 108 bin operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda 149 bin kişi gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 17 bin 52'si tutuklandı.
Ele geçirilen uyuşturucunun 2 milyar 834 milyon lira değerinde olduğu belirtildi.
Uyuşturucuyla mücadele son dönemde hız kazandı Geçtiğimiz yıla göre operasyon sayısında yüzde 31'lik, gözaltı sayısında yüzde 28'lik, tutuklu sayısında ise yüzde 9'luk artış yaşandı.
Kaynak: TRT Haber