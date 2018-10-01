İlber Ortaylı kişisel kütüphanesini Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesine bağışladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tarihçi akademisyen Prof. Dr. İlber Ortaylı'yı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul basına kapalı gerçekleşti.

Ortaylı, kişisel kütüphanesini Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi’ne bağışladı

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Prof. Dr. Ortaylı, Beştepe’de bugün gerçekleşen kabul sırasında kişisel kütüphanesini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Kütüphanesi’ne bağışladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da, Türkiye’nin en büyük kütüphanesi olmayı hedefleyen Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Kütüphanesi’ne yaptığı bağıştan dolayı Prof. Dr. Ortaylı’ya teşekkür etti.

Tarihçi, akademisyen ve yazar Prof. Ortaylı, 2017 yılında tarih alanında Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Ödülü’ne de layık görülmüştü.

Kalın'dan ilber Ortaylı paylaşımı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sosyal medaya hesabından yapıtığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kişisler kütüphanesini Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesine bağışlayan Ortaylı'ya teşekkür ettiğini belirtti.

Prof. Dr. İlber Ortaylı kişisel kütüphanesini Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi’ne bağışladı. Cumhurbaşkanımız, bu bağıştan dolayı İlber hocaya teşekkür etti. Hayırlı olsun. pic.twitter.com/l7nm8yeoaK — Ibrahim Kalin (@ikalin1) 1 Ekim 2018

Kaynak: AA, DHA