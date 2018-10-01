CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu yemin etti

TBMM Genel Kurulunda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni yasama yılının açılışı dolayısıyla yaptığı konuşmanın ardından, TBMM Başkanı Binali Yıldırım birleşime 15 dakika ara verdi.

Verilen aradan sonra, kürsüye TBMM Başkanvekili Mustafa Şentop çıktı.

Cezaevinde olduğu için yemin edemeyen CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, tahliyesinin ardından Genel Kurulda milletvekili yemini etti.

Yeminin ardından Şentop birleşimi, yarın saat 15.00'da toplanmak üzere kapattı.

Kaynak: AA