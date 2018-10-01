Yeni yasama yılında Meclis'in ilkleri

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişle birlikte, 26 Temmuz'da tatile giren TBMM Genel Kurulu, 27. Dönem 2. Yasama Yılı için toplandı.

600 milletvekili mesai yapacak

Yeni sistemin yeni Meclisi'nde 550 olan milletvekili sayısı 600 oldu. TBMM Genel Kurul Salonu, 600 milletvekiline uygun hale getirildi.

5 Parti grubu temsil edilecek

Yeni dönemde 600 milletvekili ile mesai yapacak Meclis'te 5 parti grubu var. AK Parti, CHP, MHP, HDP ve İyi Parti Meclis sıralarında temsil edilecek.

Başbakanlık yürürlükten kalktı

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile Başbakanlık yürürlükten kalktı. Parlamenter sistemin son hükümeti olan 65. Hükümete Başbakanlık yapan Binali Yıldırım, yeni sistemin ilk Meclisi'nde TBMM Başkanı sıfatı ile sunuş konuşması yaptı.

Yeni sistemin ilk Cumhurbaşkanı açılış konuşmasını yaptı

TBMM Genel Kurulu, 27. Dönem 2. Yasama Yılı'nın açılış konuşmasını ise yeni sistemin ilk Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte yürütmenin tek muhatabı artık Cumhurbaşkanı oldu.

Geleneksel resepsiyon bu yıl yapılmayacak

Meclisin yasama yılı açılış programı kapsamında geleneksel olarak düzenlenen açılış resepsiyonu, tasarruf tedbirleri kapsamında bu yıl yapılmayacak.

İlk tören Atatürk Anıtı'nda

Meclisin yeni yasama yılı açılışı dolayısıyla ilk tören, TBMM Atatürk Anıtı'nda gerçekleştirildi.

TBMM'de 2 Ekim Salı günü, siyasi partilerin grup toplantıları gerçekleştirilecek. Aynı gün Genel Kurulda ise gündem dışı konuşmalar ile komisyonlara seçim işleri yapılacak.

Meclis 600 milletvekiline uygun hale getirildi

TBMM Genel Kurul Salonu, 600 milletvekiline uygun hale getirildi.

Halkla İlişkiler Binası'ndaki bazı basın toplantı salonları ile bazı komisyon başkanlarının makam odalarında tadilat yapılarak, milletvekili oda sayısı artırıldı.

Başkanlık Divanı'nın her iki tarafında bulunan toplam 50 sandalyelik Bakanlar Kurulu ile komisyon sıraları kaldırıldı. Yeri değiştirilen komisyon için 10 sıra konuldu, Bakanlar Kurulu sıralarının olduğu bölüm ise boş bırakıldı.

Milletvekillerinin oturduğu sıraların kürsüye yakın olan bölümlerinin her iki tarafına birer sıra konuldu. Genel Kurul Salonu'nda toplam 600 milletvekili, 10 komisyon sırası, üç de Başkanlık Divanı (bir başkan ya da başkanvekili ile 2 Katip Üye sırası) olmak üzere toplam 613 sandalye yer aldı.

Başkanlık Divanı'nın önündeki merdivenler, Divana doğru iki metre geriye alındı, merdivenlerin mermerleri yenilendi.

Genel Kurul Salonu'nun Divana yakın olan giriş kapılarının olduğu her iki tarafa, engelli milletvekilleri için rampa yapıldı.

Milletvekillerinin hitap ettiği kürsü de engelli milletvekilleri için yeniden düzenlendi. Eski yerine göre Başkanlık Divanı'na biraz daha yakınlaştırılan kürsü asansörlü hale getirildi. Engelli milletvekili tekerlekli sandalyesi ile konuşmak için geldiğinde kürsü aşağıya indirilecek.

Salonun en ön kısmının halıları da yenilendi, başta 16 avize olmak üzere salonun genel temizliği yapıldı.

Kaynak: TRT Haber, AA