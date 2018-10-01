  • 01 EKIM 2018, PAZARTESI

TRT Haber

  • DOLAR 5.965
    EURO 6.933
  • BIST 100061.04
    ALTIN 227.105
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Endonezyalı mevkidaşı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Endonezyalı mevkidaşı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Endonezyalı mevkidaşı ile telefonda görüştü, Endonezya'da meydana gelen deprem felaketine karşı Türkiye’nin yardıma hazır olduğunu yineledi.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Endonezyalı mevkidaşı ile görüştü

Ayrıntılar geliyor...

Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER