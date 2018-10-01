Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Endonezyalı mevkidaşı ile telefonda görüştü, Endonezya'da meydana gelen deprem felaketine karşı Türkiye’nin yardıma hazır olduğunu yineledi.
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Endonezyalı mevkidaşı ile görüştü
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