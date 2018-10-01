TBMM Başkanı Yıldırım: Milli meselelerimizde asla ihtilafa düşemeyiz

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, 27. Dönem 2. Yasama Yılı'nın açılış konuşmasını yaptı.

Meclis Başkanı Yıldırım'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"Demokrasimize sahip çıkmaya devam edeceğiz"

Aziz milletimiz başta olmak üzere, hükümetimiz, vatanını milletini bayrağını seven herkes 15 Temmuz'da ülkemize sahip çıkmıştır. Bütün şehitlerimize Allahtan rahmet diliyorum. Gazi kardeşlerimize de hayırlı uzun ömürler diliyorum. Demokrasimize sahip çıkmaya devam edeceğiz. Bizler gücümüzü milletten alıyoruz. Demokrasimize yönelen her saldırı bundan sonra da karşısında bu yüce meclisi bulacaktır.

"Milli meselelerimizde asla ihtilafa düşemeyiz"

Zaman zaman tartışırız, uzlaşamadığımız konular da mutlaka olacaktır ama esas olan müzakere edip sonuçları ortaya koymak. Milli meselelerimizde asla ihtilafa düşemeyiz. Karar alana kadar herşeyi konuşuruz ama karar aldıktan sonra bir bileğe bağlı parmaklar gibi tek yumruk oluruz.

"Ülkemizin itibarını korumak asli görevlerimizden olacaktır"

Ülkemiz küresel kaynaklı sıkıntıların başarıyla üstesinden gelmiştir. Bundan sonra da gelecektir. Yüce meclisimiz üzerine düşen görevi yerine getirecektir. Uluslararası her platformu en etkin şekilde değerlendireceğiz. Ülkemizin itibarını korumak asli görevlerimizden olacaktır. 8 Ekim'de Antalya'da önemli bir toplantıya ev sahipliği yapacağız. Bölge sorunları ve küresel sorunları ele alacağız. 26 meclis başkanı ve meclis başkanları ile 600 civarında katılımcı bu toplantıda olacak.

"Kadın milletvekillerimizin oranı yüzde 25 arttı"

Millet vekili sayımız 600 olmuştur. 4 arkadaşımızın görev alması sebebiyle sayımız 596'ya inmiştir. Kadın milletvekillerimizin oranı yüzde 25 artmıştır. Kadın milletvekillerinin seçmen sayısıyla artacağına yürekten inanıyorum.

"Yeni dönemde yapacak çok işimiz var"

Yasama altyapımızı güçlendirdik. Yeni dönemde yapacak çok işimiz var. Milletvekillerine daha fazla sorumluluk düşüyor. Kanun teklifleri bu yüce çatı altında hazırlanacak. Tekliflerin kurula gelmesi sürecinde gruplarımıza çok büyük işler düşmektedir.

Kaynak: TRT Haber