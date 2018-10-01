TBMM'de üçlü görüşme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni yasama yılı açılışı dolayısıyla Meclise geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanvekili Celal Adan tarafından askeri törenle karşılandı.

Cumhurbaşkanlığı Tören Birliği kıtasını selamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Genel Kurul Salonu'na geçti. Öte yandan Suriyeli bir işadamı, Erdoğan'a Şeref Holü'nde el yapımı ipek aba hediye etti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Genel Kurulda 27. Dönem 2. Yasama Yılı açılış konuşmasını yaptı.

Meclis'te 3'lü görüşme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Genel Kurulunda yaptığı yeni yasama yılı açılış konuşmasının ardından, TBMM Başkanı Binali Yıldırım ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Genel Kurulda, 27. Dönem 2. Yasama Yılı açılış konuşmasını yaptıktan sonra, Genel Kurul Başkanlık Divanı odasına geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada TBMM Başkanı Binali Yıldırım ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bahçeli ile ittifak görüşmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 27. Dönem 2. Yasama Yılı'nın açılış konuşmasını yapmak üzere geldiği TBMM'den ayrılırken, gazetecilerin sorusunu cevapladı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yerel seçimlerde ittifak yapılması konusunda bir görüşme olup olmadığı sorusuna ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bakalım önümüzdeki günlerde. Sayın Başkan ile zaten konuştuk. O da olumlu bakıyor." diye konuştu.

Kaynak: TRT Haber, AA