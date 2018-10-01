Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomik saldırıyı atlatma yolunda ilerliyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni yasama yılı açılışı dolayısıyla Meclise geldi. Erdoğan, TBMM Başkanvekili Celal Adan tarafından askeri törenle karşılandı.

Cumhurbaşkanlığı Tören Birliği kıtasını selamlayan Erdoğan, daha sonra Genel Kurul Salonu'na geçti. Öte yandan Suriyeli bir işadamı, Erdoğan'a Şeref Holü'nde el yapımı ipek aba hediye etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Genel Kurulda 27. Dönem 2. Yasama Yılı açılış konuşmasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 27. Dönem 2. Yasama Yılı'nın açılışında sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum.

23 Nisan 1920'den bugüne TBMM çatısı altında görev yapmış tüm milletvekillerimizi saygıyla yaad ediyorum. Meclisimizin ilk başkanı Kurtuluş Savaşımızın başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinden ahirete irtihal etmiş olanları rahmetle anıyorum.

Bin yıldır bu coğrafyada milletimizin bekası uğruna gözlerini kırpmadan hayatlarını feda eden tüm şehitlerimize yüce mevladan rahmet diliyorum.

Son dönemde terörle mücadelede ve 15 Temmuz'de verdiğimiz şehitlerimizin yakınlarıyla gazilerimizi buradan ayrıca selamlıyorum.

Sınırlarımızın içerisinde ve dışında tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet ülküsü için kahramanca mücadele eden yiğitlerimizin her birine ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum.

İki defa gazilik ünvanı ile şereflenen yüce Meclisimize ve siz milletvekillerimize yeni yasama yılında hayırlı çalışmalar temenni ediyorum.

Türkiye 16 Nisan'da tarihi bir halk oylamasına, 24 Haziran'da da yine tarihi bir Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimine şahit oldu. 16 Nisan halk oylaması yönetim sistemimizi değiştirdiğimiz büyük bir reformun bir büyük devrimin adıdır. Bu çapta bir dönüşümü pek çok ülke ve halk ancak çok büyük çalkantılar yaşayarak ve çok büyük bedeller ödeyerek tamamlayabilmiştir. Biz ise Türkiye olarak Türk milleti olarak demokrasinin kuralları içinde bu önemli değişimi suhuletle gerçekleştirmeyi başardık.

Siyaset mühendisliği hesaplarının ürünü olarak değil tamamen tarihimizin kendi tabi akışı içinde halkımızın talebi ve rızası ile gelişen sürecin aşamalarını hep birlikte yaşadık. Esasen ülkemizde yönetim reformu çabalarının 200 yıla yaklaşan bir geçmişi vardır. Osmanlı döneminde, tanzimattan ıslahata pek çok deneme yapılmıştır. İstiklal harbimizin ardından tercihimizi Cumhuriyetten yana yaptıktan sonra da bu arayış devam etmiştir.

Önce tek partili ardından çok partili rejimleri denedik. Malesef ne yaparsak yapalım darbelere, vesayetlere, krizlere engel olamadık.

Bu arayışlar son dönemde de sürmüştür. Özellikle 2007 yılında yaşanan Cumhurbaşkanlığı seçimi krizi artık yeni bir reformu yeni bir değişimi kaçınılmaz hale getirmiştir. Bu krizi aşmak için başlatılan çalışmaların kapısı yeni bir yönetim sistemine açılmıştır. Milletimiz 2007 yılından beri adım adım ilerleyen bu sürecin her aşamasında sağ duyu ile hareket etmiştir. Bu kritik dönemde ülkemizi raydan çıkarmak, kaosa sürüklemek, içeride ve dışarıda başarısızlığa uğratmak isteyenlere fırsat vermedik.

Geçmişten beri sıkça kurulan ve her seferinde Türkiye'nin tökezlemesine sebep olan zutaklar bu defa işe yaramadı. Milletimizin birlik ve beraberliğine sahip çıkmasıyla, devletimizin tüm erklerinin sergilediği dayanışmayla tüm engelleri aşarak bugünlere geldik.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'yi köşeye sıkıştırmak için yapılan her hamle, ülke olarak yaptığımız daha büyük yatırımlarla karşılık buldu.https://t.co/Jr3ewlseS9 pic.twitter.com/vqKEFXehwZ — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 1 Ekim 2018



"Tüm terör örgütlerinin başını ezdik"

Türkiye'yi köşeye sıkıştırmak için yapılan her hamle. Ülke olarak yapılan daha büyük atılımlarla karşılık buldu. Her hal ve şart altında çareyi milletimizde, demokrasimizde, milli iradenin üstünlüğünde aradık. Ülkemizi vesayet bataklığına itmek istediler. Çözümü milletimize gitmekte bulduk. Uluslararası alanda ülkemizi kuşatmaya çalıştılar gücümüzü milletimizden alarak yolumuza devam ettik. Sokakları karıştırarak halkımızı birbirine düşürmeye çalıştılar fitneye fırsat vermedik. Terör örgütlerini kullanarak ülkemize diz çöktürmeye çalıştılar buna da eyvallah etmedik. PKK'sından DEAŞ'ına ve FETÖ'suna kadar hepsinin başını ezdik.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör örgütlerini kullanarak ülkemize diz çöktürmeye çalıştılar. Buna da eyvallah etmedik. PKK'sından DEAŞ'ına ve FETÖ'süne kadar hepsinin başını ezdik.https://t.co/Jr3ewlseS9 pic.twitter.com/gTQb8esGva — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 1 Ekim 2018



Darbe yapmaya teşebbüs ettiler. Milletimizle birlikte göğsümüzü namlulara siper edip istiklalimize ve istikbalimize sahip çıktık. Sınırlarımız boyunca terör koridoru oluşturmaya kalktılar. Ardı ardına yaptığımız harekatlarla bu planı da paramparça ettik.

"Ekonomik saldırıyı atlatma yolunda ilerliyoruz"

Sınırlarımız boyunca terör koridoru oluşturmaya kalktılar. Ardı ardına yaptığımız harekatlarla bu planı da paramparça ettik. Gece yarısı operasyonlarla ekonomimizi çökertmeye çalıştılar. Allah'ın izniyle bu saldırıyı da atlatma yolunda ilerliyoruz. Bugüne kadar milletimizle birlikte hareket ettiğimizde üstesinden gelemediğimiz hiçbir sorun olmadı. İnşallah bundan sonra da aynı başarılara imza atmayı sürdüreceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gece yarısı operasyonlarıyla ekonomimizi çökertmeye çalıştılar. Allah'ın izniyle bu saldırıyı da atlatma yolunda ilerliyoruz. https://t.co/Jr3ewlseS9 pic.twitter.com/pqoEDfWw2J — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 1 Ekim 2018



Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, yasama, yürütme ve yargı organlarının görev alanlarını daha net bir şekilde belirleyerek demokrasimizi güçlendirmiştir. Milletimizin karşısında yürütmenin tek muhatabı Cumhurbaşkanıdır.

"Yeni sistemle tüm vesayet mekanizmaları ortadan kalkmıştır"

Milli iradenin önünde engel oluşturan sistem içindeki tüm vesayet mekanizmaları artık ortadan kalkmıştır. Böylece milletimiz yetkiyi kime verdiğini ve gerektiğinde kimden hesap soracağını hiçbir şüpheye yer bırakmayacak şekilde bilmektedir.

24 Haziran seçimlerinde şahsımı Cumhurbaşkanı seçen milletimize karşı görevlerimizi layıkıyla yerine getirmenin gayreti içerisindeyiz. Bakanlarımızın atamasını yapıp kabinemizi oluşturduk. Anayasa ve yasalardan aldığımız yetkiler çerçevesinde yayımladığımız Cumhurbaşkanlığı kararları ve Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri vasıtasıyla milletimize söz verdiğimiz gibi hızlı ve etkili bir icraat gerçekleştiriyoruz.

Elbette her geçiş dönemi gibi bu süreçte de birtakım sıkıntılar yaşanıyor olabilir. Tespit ettiğimiz her sıkıntıya anında müdahale ediyor ve hemen hal yoluna koyuyoruz.

"Ülkemizin durumunu yansıtmayan dalgalanmayı atlatacağız"

Ancak, ekonomide asla hak etmediğimiz ve ülkemizin gerçek durumunu kesinlikle yansıtmayan dalgalanma bu tür sıkıntıların daha çok göze batmasına yol açıyor. Aldığımız tedbirler, yaptığımız görüşmeler ve geliştirdiğimiz programlarla ekonomimizi yeniden dengeye kavuşturmaya başladık.



Gerek milletimizden gerek kurumlarımızdan aldığımız geri bildirimlere göre hem yaptığımız çalışmaları gözden geçiriyor hem de kendimize yeni hedefler belirliyoruz.



Yetkiyi milletimizden alarak attığımız her adımımızda yine milletimize hesap vermek mecburiyetinde olduğumuzun bilinciyle hareket ediyoruz.



2002 yılı Kasım ayından beri ülkemizin yönetimini bize emanet eden milletimize zaten çok büyük bir borcumuz vardı. 15 Temmuz'da milletimize olan vefa borcumuza can borcu da eklendi. Milletimizin itimatına, teveccühüne ve desteğine layık olabilmek için gece gündüz çalışıyoruz. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ve kararı seviyesindeki işleri zaten yürütüyoruz. Ancak bazı konular kanuni düzenleme gerektiriyor. Bildiğiniz gibi yeni yönetim sisteminde Cumhurbaşkanının Meclis'e bütçe dışında kanun teklifi veya tasarı sunma imkanı yok.



Kanunlar ancak sizlerin teklifi ile Meclis gündemine gelebiliyor. Meclisimizin açılmasıyla birlikte gerek AK Parti grubundaki gerekse diğer partilere mensup milletvekillerimizin kanun teklifleriyle ülkemize çok önemli hizmetler yapacaklarına inanıyorum. AK Parti grubundaki arkadaşlarımız hiç şüphesiz yürütme olarak ihtiyaç duyduğumuz alanlardaki kanun teklifleriyle yasama faaliyetlerine daha çok katkıda bulunacaklardır.

"Türkiye'nin önündeki sıkıntıları ancak hep birlikte çalışırsak aşarız"

Diğer partilere mensup milletvekillerinin de yürütme organı olarak bize destek olacak yolumuzu açacak kanun teklifleri bekliyoruz. Türkiye'nin önündeki sıkıntıları ancak hep birlikte çalışır, omuz omuza verirsek aşabiliriz. Yeni dönemin ruhu birlikte çalışmayı birlikte inşayı birlikte başarmayı gerektiriyor. Gelin Türkiye'yi birlikte hedeflerine ulaştıralım. Gelin demokrasimizi birlikte güçlendirelim. Gelin ekonomimizi birlikte büyütelim. Gelin milletimize birlikte hizmet edelim.



Bu yöndeki gayretleriniz için şimdiden sizlere teşekkür ediyorum. Türkiye dünyanın en çalkantılı bölgesinde demokrasisi ve ekonomisi ile gerçek anlamda bir küresel güç olma yolunda ilerlemektedir. Yakın çevremizdeki güvenlik krizleri ve insani trajedilerle bunlardan beslenen terör eylemleri ülkemizi hedeflerinden uzaklaştırmamış tam tersine bu yöndeki kararlılığını daha da güçlendirmiştir. Irak'ta ve Suriye'de ciddi etkinlik kazanan terör örgütleri her geçen gün mevzii kaybetmektedir. Her ne kadar bu ülkeler kendi iç istikrarlarını sağlamakta zorlansalarda. Terör örgütlerinin yeşermesini sağlayan şartlar ortadan kalkmıştır. Kuzey Irak'taki bölgesel yönetimin kaotik bağımsızlık çıkışı Türkiye'nin de net tavır koymasıyla boşa çıkartılmıştır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hedefimiz Kandil'i ve yeni Kandil olma yolunda ilerleyen Sincar'ı bölücü terör örgütünden tamamen temizlemektir.https://t.co/Jr3ewlseS9 pic.twitter.com/Fnl8J4F1vK — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 1 Ekim 2018



"Hedefimiz Sincar'ı bölücü terör örgütünden tamamen temizlemek"

DEAŞ'ın işgal ettiği topraklarda yeniden merkezi yönetimin hakim olmasıyla Irak büyük bir sorundan kurtulmuştur. Temennimiz ülkedeki PKK varlığının da aynı şekilde ortadan kaldırılmasıdır. Türkiye olarak PKK'nın Irak'ta faaliyet gösterdiği yerlerin önemli bir bölümünü kontrol altına aldık. Hedefimiz çıban başı olarak gördüğümüz Kandil'i ve yeni Kandil olma yolunda ilerleyen Sincar'ı bölücü terör örgütünden tamamen temizlemektir.



Irak'ın mezhepçilik hastalığından biran önce kurtularak kendi halkı ve tüm bölge için güvenli, huzurlu, istikrarlı ve müreffeh bir ülke haline gelmesini istiyoruz. Bu doğrultuda yapılan tüm çalışmalara destek olmayı gerektiğinde öncülük etmeyi sürdüreceğiz. Suriye'deki durum maalesef çok daha acı çok daha vahimdir. Bu ülke yedinci yılını geride bırakan bir iç savaşın pençesinde kıvranmaktadır. Bugüne kadar yaklaşık bir milyona yakın Suriyeli kardeşimiz hayatını kaybetmiş, 12 milyon Suriyeli de evini barkını terk etmek zorunda kalmıştır. Rejimin kendi halkına yönelik kanlı saldırıları yetmiyormuş gibi bir de DEAŞ ve YPG denen alçak örgütler Suriye halkına musallat olmuştur.



Ülkedeki istikrarsızlığı fırsat bulan güçler de vekalet savaşları yoluyla Suriye'yi parsellemek için adeta yarışa girmişlerdir. Kimi artık hiçbir meşruiyet zemini kalmayan rejimle kimi terör örgütleriyle iş tutan bu güçler Suriye halkının kanı ve gözyaşı pahasına kendi projelerini hayata geçirmeye çalışıyorlar.

Kaynak: TRT Haber