27 Eylül 1538'de, Kaptan-ı Derya Barbaros Hayrettin Paşa komutasındaki şanlı Türk donanması birleşik Haçlı donanmasına karşı büyük bir zafer kazandı. Bu başarı, Preveze Deniz Zaferi olarak tarihe geçti.

Zaferin 481. yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü nedeniyle, Yalova iskelesine giden TCG Kalkan P331 Hücumbotu, ziyarete açıldı.

Ziyaretçiler, gemiye iskeleden giriş yaparak ana güverteden geçecek. Gemi personeli tarafından, gemideki yaşam ve personelin görevleri anlatılacak.

Savaş gemisinde mevcut silah sistemleri olarak, ana batarya topu, güdümlü mermi sistemleri de görülebilecek.

Deniz zaferinin 481. yıl dönümü nedeniyle savaş gemileri İstanbul Boğazı'ndan geçti. Gemiler, Beşiktaş Barbaros Anıtı önünde selamlama yaptı. Gemilerin geçişi havadan da fotoğraflandı.

[Fotoğraf: DHA]

TCG Barbaros Gemisi Sinop’a demirledi

Preveze Deniz Zaferi'nin yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, TCG Barbaros, Sinop iskelesine demirledi. 2 gün kentte kalacak gemi, vatandaşların ziyaretine açık olacak.

Geminin iskeleye demirlemesinin ardından gemiyi çok sayıda vatandaş ziyaret etti.

[TCG Barbaros / Fotoğraf: AA]

Muğla'da TCG Meltem Hücumbotu ziyaretçilerini ağırladı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Preveze Deniz Zaferi'nin 481. yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü dolayısıyla TCG Meltem hücumbotu ziyarete açıldı.

Sabah saatlerinde Marmaris Körfezi'ne giriş yapan ve Marmaris Cruise Port Limanı'na bağlanan Deniz Kuvvetleri Komutanlığının 63 metre uzunluğunda, 9 metre genişliğindeki hücumbotuna, alay sancağı asıldı.

Marmaris Cruise Port Limanı büyük iskelesine gümrüklü bölgeden geçerek gelen ziyaretçiler, askeri personel eşliğinde hücumbotu gezdi. Vatandaşlara, geminin imkan ve kabiliyetlerinin yanı sıra gezilen kısımlarla ilgili bilgi aktarıldı.

TCG Meltem'de şehit aileleri ve gaziler için verilen yemekte, duygusal anlar yaşandı.

[ TCG Meltem Hücumbotu / Fotoğraf: AA]

Türk leventleri adlarını tarihe altın harflerle yazdırdı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Preveze Deniz Zaferi'nin 481'inci yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, kahraman denizcilerin Deniz Kuvvetleri Günü'nü kutlamanın gurur ve heyecanını yaşadıklarını belirtti.

Akar, Preveze Deniz Zaferi'nin, Türk denizcilik tarihinin en büyük zaferi ve dünya tarihinin de en önemli deniz savaşlarından biri olduğunu söyledi.

Bakan Hulusi Akar, Akdeniz'i bir Türk gölü, Türk donanmasını da Akdeniz'in hakimi haline getiren bu zaferin, Türk leventlerinin denizcilik kabiliyetini tüm dünyaya gösterdiğini, adlarını tarihe altın harflerle yazdırdığını vurguladı.

"Modern bir deniz gücüne sahip olmak, bir tercih değil zorunluluk"

Şüphesiz bu zaferin, donanmanın çağdaşlarından teknik ve teçhizat olarak üstün niteliklere, iyi bir komuta heyetine ve muharebeyi iyi bilen kahraman leventlere sahip olmasıyla kazanıldığını söyleyen Akar, şunları anlattı:

"Dünya denizcilik tarihine damga vuran Çaka Bey, Barbaros Hayrettin Paşa, Turgut Reis, Salih Reis, Kılıç Ali Paşa, Mezemorta Hüseyin Paşa gibi büyük amiraller ile Piri Reis, Ali Macar Reis gibi ünlü denizcilerimizin başarılarından ilham alan Deniz Kuvvetlerimiz de bugün sahip olduğu yüksek teknolojisi, iyi eğitimli kahraman ve fedakar personeliyle mavi vatanımızda etkin, caydırıcı ve saygın bir güç olarak varlığını devam ettiriyor.

Deniz Kuvvetlerimiz, mavi vatanımızdaki faaliyetlerinin yanı sıra Atlantik'ten Hint Okyanusu'na kadar uzanan denizlerde üstlendiği uluslararası görevlerle dünya barışına katkı sağlıyor ve Türk denizciliğini temsil ediyor.

Üç tarafı denizlerle çevrili olan ülkemizin güvenliğinin sağlanması ile denizlerimizdeki hak, alaka ve menfaatlerimizi koruyabilmek için modern bir deniz gücüne sahip olmak, bir tercih değil zorunluluk."

"Tüm denizlerde menfaatleri korumak için faaliyetlere devam edilecek"

Deniz Kuvvetlerinin etkinlik, caydırıcılık ve saygınlığı ile yerli ve milli savunma sanayisine önemli katkılar sağlayacak başta MİLGEM olmak üzere yerli ve milli projelerin başarıyla yürütüldüğünü ve hayata geçirildiğini anlatan Akar, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Deniz Kuvvetlerimiz, sahip olduğu imkan ve kabiliyetleriyle bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Ege, Doğu Akdeniz ve Karadeniz başta olmak üzere tüm denizlerde hak, alaka ve menfaatlerimizi korumak için faaliyetlerine azim ve kararlılıkla devam edecek.

Bu anlamlı gün vesilesiyle başta Preveze Zaferi'nin mimarı Barbaros Hayrettin Paşa ve ebediyete intikal etmiş kahraman denizcilerimizi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi, rahmetle kahraman gazilerimizi, minnet ve şükranla yad ediyorum.

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal başta olmak üzere, Deniz Kuvvetlerimizin bugünkü seviyesine ulaşmasında emeği geçen fedakar komutan ve mensuplarını ile onlara daima destek olan kıymetli aile fertlerini en içten duygularımla kutluyor, kendilerine başarı ve esenlikler diliyorum.

Kahraman Türk Denizcileri, denizleriniz sakin, pruvanız neta, ufkunuz ve bahtınız açık olsun."

Kaynak: TRT Haber, AA