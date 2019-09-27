Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Derecik ilçesine bağlı Gelişen köyü yakınlarında öğrenci servisinin tek taraflı kazaya karıştığı belirtildi.

Trafik kazasında 2 öğrenci ve 1 vatandaş olmak üzere 3 kişinin hayatını kaybettiği ifade edilen açıklamada, yaralanan 3 öğrencinin ise tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, kazayla ilgili idari soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Kaynak: AA