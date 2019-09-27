Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, saat 02.00'den itibaren başlayıp saat 15.00'e kadar sürecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın, Artvin'in Merkez, Ardanuç ve Şavşat ilçelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Hopa, Arhavi, Kemalpaşa, Murgul ve Borçka ilçeleri ile Rize civarında ise çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor.

Sel, su baskını, yıldırım tehlikesi, heyelan, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: AA