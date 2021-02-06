Haber Giriş: 6 Şubat 2021 Cumartesi 07:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Polisten kaçmaya çalışan şüphelilerin üzerinde uyuşturucu ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Bursa'nın İnegöl ilçesinde polisten kaçmaya çalışan otomobildeki 3 şüphelinin üst aramasında uyuşturucu bulundu.
Mahmudiye Mahallesi Ağaç İşleri Sokak'ta uygulama yapan polis ekipleri, 16 AYJ 848 plakalı otomobildekilere "Dur" ihtarında bulundu.
Ekiplerin ihtarına aldırmayarak kaçmaya başlayan Oktay K. idaresindeki araç, Bursa-Ankara kara yolu Kalburt mevkisinde durduruldu. Araçtaki Aykut I. ve Ferdi K.'nın üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi.
Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden para cezası verilen 3 şüpheli gözaltına alındı.
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