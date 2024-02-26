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Türkiye
AA 26.02.2024 09:57

Polisten kaçan zanlılar 20 kilometrelik takiple yakalandı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayan ve yaklaşık 20 kilometrelik kovalamacanın ardından park halindeki araca çarptıktan sonra yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Polisten kaçan zanlılar 20 kilometrelik takiple yakalandı
[Fotograf: TRT Haber]

Sabah saatlerinde devriye görevi yapan Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma (SÖS) Büro Amirliği ekipleri, şüphelendikleri otomobili durdurmak istedi.

"Dur" ihtarına uymayan otomobil sürücüsü ile polis ekipleri arasında kovalamaca başladı.

Yaklaşık 20 kilometrelik kovalamacanın ardından park halindeki bir araca çarpan otomobildeki sürücü Necati P. ile yanındaki arkadaşı Emre Y. yakalandı.

Otomobilde yapılan aramada ruhsatsız silah ele geçirildi. Gözaltına alınan iki şüpheli polis merkezine götürüldü.

Şüphelilerden Emre Y.'nin çeşitli suçlardan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasının olduğu öğrenildi.

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