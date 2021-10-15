Haber Giriş: 15 Ekim 2021 Cuma 12:40Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Polisin müdahalesi bebeğin hayatını kurtardı
Gaziantep'te nefes borusuna süt kaçan 7 aylık bebek, polis memurunun uyguladığı Heimlich manevrası ile nefes alarak hayata döndü.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Düztepe Şehit Hüseyin Cengiz Polis Merkezi Amirliği'nde yaşanan olayda, vatandaşın 7 aylık bebeğini emzirmek istemesi üzerine kendisine yer gösterildi. Kadın, bir süre sonra panikle odadan dışarı çıktı.
Bebeğin boğazına süt kaçtığını fark eden polis memurları, bebeğe müdahalede bulundu.
Polis memurunun uyguladığı Heimlich manevrası sonrası bebek yeniden nefes almaya başladı.
Hemen en yakın hastaneye götürülen minik bebek, tedavisinin ardından aynı gün taburcu edildi.
Son Haberler
- 14:09
- 14:05
- 13:45
- 13:37
- 13:36
Sıradaki Haber
Adana'da jandarma denetimlerinde 3 gözaltı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz