Haber Giriş: 15 Ekim 2021 Cuma 12:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muğla'da çok kuvvetli yağış bekleniyor
Muğla'da yağışların akşam saatlerinde kuvvetini artırması ve yarın sabah saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Muğla çevrelerindeki yağışların bugün akşam saatlerine doğru etkisini artırması öngörülüyor.
Yağışların yarın sabah saatlerine kadar yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kilogram/metrekare) olacağı tahmin ediliyor.
Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
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