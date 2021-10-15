Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Muğla çevrelerindeki yağışların bugün akşam saatlerine doğru etkisini artırması öngörülüyor.

Yağışların yarın sabah saatlerine kadar yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kilogram/metrekare) olacağı tahmin ediliyor.

Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.