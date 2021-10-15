Haber Giriş: 15 Ekim 2021 Cuma 11:41Son Güncelleme: Kaynak: İHA
2 bin yıllık anıt çınar ağaç fırtınaya dayanamadı
[Fotoğraf: İHA]
Muğla'daki Bayır Mahallesi'nin simgesi olan ve koruma altında tutulan anıt çınar ağacının, şiddetli rüzgar nedeniyle dalı kırıldı. Kırılan parça, çevredeki işyerlerine zarar verdi.
Muğla'da yangında hasar gören ve Çevre ve Orman Bakanlığı ekiplerince tedavi edilen 35 metre boyundaki anıt ağacın, bugün yaşanan fırtınada 20 metrelik dalı kırıldı. Devrilen ağacın dalı çevredeki işyerlerine zarar verdi.
1995 yılında 'Anıt Ağaç' olarak tescil edilen tarihi çınar ağacının 4 yıl önceki fırtınada yine bir dalı kırılmıştı.
Etiketler: Muğla
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