Muğla'da yangında hasar gören ve Çevre ve Orman Bakanlığı ekiplerince tedavi edilen 35 metre boyundaki anıt ağacın, bugün yaşanan fırtınada 20 metrelik dalı kırıldı. Devrilen ağacın dalı çevredeki işyerlerine zarar verdi.

1995 yılında 'Anıt Ağaç' olarak tescil edilen tarihi çınar ağacının 4 yıl önceki fırtınada yine bir dalı kırılmıştı.