Haber Giriş: 25 Aralık 2020 Cuma 07:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü aracı bırakıp kaçtı
[Fotoğraf: AA]
Bursa'da, kısıtlamanın bitimine 10 dakika kala polisin "dur" ihtarına uymayan otomobilin sürücüsü aracı bırakıp kaçtı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kısıtlamanın bitimine 10 dakika kala 16 ADS 812 plakalı araca durması yönünde ikazda bulundu.
"Dur" ihtarına uymayan otomobil sürücüsü ile ekipler arasında kovalamaca yaşandı.
Kovalamacanın ardından ekipler, aracı Osmangazi ilçesi Ulubatlı Hasan Bulvarı üzerinde terk edilmiş halde buldu.
Sürücünün bulunması için bölgede çalışma başlatan ekipler, aracı çektirdi.
Etiketler: Sokağa Çıkma Kısıtlaması
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