Bornova ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayan 35 KAE 54 plakalı otomobilin sürücüsü, ara sokaklarda kaçmaya başladı. Polis ekiplerince kovalamaca sonucu 1776 Sokak'ta sıkıştırılan şüpheli sürücü, elektrik direğine çarptı.

Otomobili bırakıp yaya olarak kaçmaya çalışan Şahin E. gözaltına alındı. Bir polisin şehit edilmesi olayından aranması bulunan kardeşi Erdoğan E, ara sokaklarda izini kaybettirdi.

Polis ekiplerinin araçta yaptığı incelemede, otomobilin 1 gün önce Torbalı ilçesinden çalındığı ve plakasının da sahte olduğu belirlendi.