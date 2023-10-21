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Türkiye
AA 21.10.2023 00:39

Polis aracına çarpıp kaçan hafriyat kamyonunun sürücüsü tutuklandı

İstanbul Maltepe'de, polisin "dur" ihtarına uymayarak ekip aracına çarpıp kaçan ve 2'si ağır 9 kişinin yaralanmasına sebep olan hafriyat kamyonunun şoförü S.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Polis aracına çarpıp kaçan hafriyat kamyonunun sürücüsü tutuklandı

Dün gece saatlerinde Sancaktepe'deki uygulama sırasında güvenlik güçlerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçan hafriyat kamyonu sürücüsü S.A., Büyükyalı'da uygulama noktasında park halindeki emniyet aracına çarptı.

Kazada bir bekçi ve bir polis memuru ağır yaralanırken hafriyat kamyonu kaçmaya devam etti.

Emniyet ekiplerinin başlattığı takip sırasında da çok sayıda otomobile çarpan hafriyat kamyonunun şoförü Ataşehir'de polislerin açtığı ateş sonucu durdurularak gözaltına alındı.

Babasıyla tartıştığı için arabayı kaçırdığı öğrenildi

Gözaltına alınan şüphelinin, tartışma yaşadığı babasının kamyonunu kaçırdığı belirlendi.

Ayrıca şüphelinin uyuşturucu kullandığı gerekçesiyle 8 kez Alkol ve Madde Tedavi Merkezine yatırıldığı öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Şüpheli S.A, çıkarıldığı hakimlikçe "üstsoydan akrabayı kasten öldürmeye teşebbüs" ve "kasten öldürme" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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