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Türkiye
AA 20.10.2023 23:24

Kahramanmaraş'ta 146 bin 918 bağımsız bölümün yapımı devam ediyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kahramanmaraş'ta 82 bin 104'ü afet konutu olmak üzere 146 bin 918 bağımsız bölümün yapımının devam ettiğini açıkladı.

Kahramanmaraş'ta 146 bin 918 bağımsız bölümün yapımı devam ediyor

Bakan Özhaseki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kahramanmaraş'ı, tarihi ve kültürel dokusunu koruyarak ayağa kaldırdıklarını belirtti.

Kahramanmaraş'ta, 82 bin 104 afet konutu, 30 bin 310 köy evi, 34 bin 504 depo-ahır ve iş yeri olmak üzere 146 bin 918 bağımsız bölüm yaptıklarını aktaran Özhaseki, şunları kaydetti:

"Depremin ardından hızla başladığımız inşa ve ihya çalışmalarımızda 39 bin 121 afet konutu ve köy evimizin yapımında sona yaklaştık. 'Yerinde Dönüşüm' projemize de Kahramanmaraş'ta şu ana kadar 40 bin 665 başvuru yapıldı, başvurular ve çalışmalarımız yoğun bir şekilde sürüyor. Sağlam ve güvenli yapılarla iklim dostu, 'Sıfır Atık' uyumlu, yeşil bir Kahramanmaraş inşa ediyoruz."

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

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Kahramanmaraş Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Deprem
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