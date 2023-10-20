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Türkiye
AA 20.10.2023 17:47

Giresun'da bir eve yamaçtan kaya düştü

Giresun'da etkili olan sağanak sonrası bir eve yamaçtan kaya düştü.

Giresun'da bir eve yamaçtan kaya düştü
[Fotograf: AA]

Dereli ilçesinin Küçükahmet Köyünde, sağanak sonucu yamaçtan düşen kayalar bir ev isabet etti. Duvarın bir bölümünün yıkılması sonucu evde zarar meydana geldi.

Olay yerinde incelemelerde bulunan Vali Mehmet Fatih Serdengeçti, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dün etkisini gösteren yağışlarla birlikte bir konuta kaya düşmesi olayı yaşanan köyümüzde incelemelerde bulunduk. Hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Bölgede ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor" ifadelerini kullandı.

Giresun'da bir eve yamaçtan kaya düştü

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