Giresun'da bir eve yamaçtan kaya düştü

Dereli ilçesinin Küçükahmet Köyünde, sağanak sonucu yamaçtan düşen kayalar bir ev isabet etti. Duvarın bir bölümünün yıkılması sonucu evde zarar meydana geldi.

Olay yerinde incelemelerde bulunan Vali Mehmet Fatih Serdengeçti, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dün etkisini gösteren yağışlarla birlikte bir konuta kaya düşmesi olayı yaşanan köyümüzde incelemelerde bulunduk. Hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Bölgede ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor" ifadelerini kullandı.